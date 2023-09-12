تفاصيل التأهيل والإحلال والتطوير بمياه الشرب والصرف الصحى فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

مشروعات عديدة نفذتها الدولة المصرية بمدينة أسوان ، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ساهم توفير الدولة للاعتمادات المالية، فى تنفيذ المشروعات واستكمال الخطط والبرامج ودعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على المشكلات المزمنة.

وتم اقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسوانى وجار تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات.

وقد تم الانتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى ، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه ، وأمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى ، وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب.

وتم إستكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط مدينة أسوان، وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بأطوال 3 كيلو متر، وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى ، كما تم العمل في 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

ويتواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات .

كما يجري، إستكمال الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 70 % والممتدة من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كيلو متر، تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى.

وكذلك عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة بمدينة أسوان،لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية ، بدلاً من 30 لتر / ثانية ، وهو ما سيعود بالإيجاب على أهالى منطقة الكرور ، والمناطق الأخرى المحيطة التى كانت تتضرر من الطفح والكسورات المتكررة ، وما كان يترتب عليه من إنقطاع لمياه الشرب، كما تم البدء فى الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة محطة الصرف الصحى بالكرور للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من أهالى المنطقة.

وارتكز الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الإنحدار الخاصة بمحطة الكرور، على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الإنحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى بالشرطة العسكرية ، ومركز شباب الكرور قبلى ، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية، وكذا جامع الصيادين ، وسبق ذلك إجراء الرفع المساحى، والذى تم بناءاً عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل ، وبالتالى القضاء نهائياً عليها ، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستلام الأعمال المتعلقة بمحطة الكرور من الهيئة القومية للقيام بالإدارة والتشغيل عقب الإنتهاء من الإختبارات الكاملة للأعمال الجديدة، و إلاستجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 48 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى محطة رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم ، وتخفيف الضغوط بشكل كامل .

في نفس السياق، وفي إطار دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان، على 3 مراحل الأولى شملت خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، والثانية الناصرية، والثالثة بمنطقة السيل بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسرى. ليساهم كل ذلك فى القضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب وهو الذى لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية، بجانب أنه يؤثر على إنتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح.

ويأتي ذلك بالتوازي، مع تأهيل وصيانة ورفع كفاءة خطوط و محطات مياه الشرب والصرف الصحي القديمة،بمدينة أسوان مثل محطة فريال لمياه الشرب حيث كلف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإعادة تأهيل مرشح المياه الملحق بالمحطة سعة 500 م3 لتحقيق الإستفادة المثلى منه لتضاف للكميات المنتجة من محطة فريال بقدرة 22 ألف م3/ يوم ، وأيضاً محطة جبل تقوق بقدرة 65 ألف م3 / يوم ، فضلاً عن محطة جبل شيشة بقدرة 138 ألف م3/ يوم ، مما يساهم فى الحد من إنقطاع أو ضعف المياه عن المناطق والأحياء السكنية بمختلف أنحاء مدينة أسوان .

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علي وفد شركة المقاولون العرب، على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب، موجهاً بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للهيئة القومية والتى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، والمتمثلة فى حل مشكلة شبكات الإنحدار لمحطة الكرور، ومشروع محطة الصرف الصحى بالشلال ، وكذا مشروع الحل العاجل بالعلاقى، ومشروع خط مياه الشرب بأبو الريش ، ومحطة المعالجة بوادى كركر.