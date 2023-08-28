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إتاحة خدمات التنمية الصناعية بالمركز التكنولوجى فى محافظة أسوان

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:37 م
إتاحة خدمات التنمية الصناعية بالمركز التكنولوجى فى محافظة أسوان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان
كتب إسلام سعيد

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تفقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في ختام زيارته إلى محافظة أسوان، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك تمهيدا لقيام الهيئة بتقديم خدماتها الصناعية لمستثمري المنطقة من خلال المركز واستمع رئيس الهيئة خلال جولته إلى شرح تفصيلي عن إمكانات ومقومات المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين ، حيث تهدف مراكز التطوير التكنولوجى - التي أنشأتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - الى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نحو متكامل وبصورة مميكنة وسريعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار لمتابعة أداء القطاعات فى مجال خدمة المواطنين.
 
وأكد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه جاري إعداد الكوادر المناسبة وتجهيز الإجراءات اللازمة لتقوم الهيئة بتقديم خدماتها للمستثمرين من أبناء اسوان وكذلك لاصحاب المشروعات الصغيرة بمجمع نصر النوبة من خلال المركز وذلك في اطار التنسيق والتعاون المتواصل بين الهيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
 
وأوضح أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات للتيسير على المستثمرين وخاصة في المناطق البعيدة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من أصحاب المشروعات دون عناء وذلك عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبأسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة والتيسير أيضا على الموظف القائم على الخدمة فى أداء عمله ، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي يوفرها المركز.
 
 

التنمية الصناعية

الصناعة

أسوان

المناطق الصناعية



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