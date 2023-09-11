محافظ أسوان يلتقى فريق اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية "يونيك".. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

ألتقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الاثنين، بفريق اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية "يونيك"، والذى ضم كل من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة ، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

وتناول اللقاء، استعراض تفاصيل قيام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع إتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بفتح باب التقديم لمنح الدعوة المفتوحة للأفراد والمؤسسات الفنية والثقافية المصرية لتنفيذ مشاريعهم الفنية بمصر فى مجالات مثل الموسيقى والسينما والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافى والتصميم والحرف اليدوية والأدب والاقتصاد الإبداعى والمسرح والرقص وغيرها من المجالات الفنية الأخرى.

وأثناء اللقاء، عرض اللواء أشرف عطية، المقومات الفريدة والمتنوعة التى تتميز بها محافظة أسوان من المناظر الطبيعية الخلابة ، وتنوع المتنج السياحى من السياحة الأثرية والثقافية والبيئة والعلاجية والفنية والرياضية، وهو الذى ساهم فى أن تكون براند عالمى ، ولها قيمة عالية على المستوى الدولى.

وأكد "عطية"، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات وجهد كبير فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحيتة والتطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما جمالية متكاملة، فضلاً عن استضافة أسوان للعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية والمحلية كمهرجان سينما المرأة والتمور والمانجو، والإهتمام بمجالات الفنون والحرف اليدوية بأفكار ورؤى إبداعية لدعم ومساندة القائمين عليها.

ومن جانبهم، أكد فريق عمل "يونيك" على أن إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية يضم 17 معهدا ثقافيا أوروبيا، وتم إختيار محافظة أسوان كأول محافظة فى الصعيد لتنفيذ الأنشطة المتنوعة خلال الفترة القادمة ، وسيتم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة لتفعيل أوجه التعاون والشراكة فى كافة الاتجاهات.

وأوضحوا، أنه سيتم السعى لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية على أرض أسوان بالتنسيق مع مسئولى المحافظة للإستثمار الأمثل لما تمتلكه من مقومات متعددة ، كما سيتم تنفيذ جلسات تعريفية عن المنح المفتوحة لزيادة الوعى بهذه الفرص وتقديم التوجيه حول كيفية تقديم المقترحات وضمان أقصى قدر من المشاركة فى منح الدعوة المفتوحة.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتوزيع دروع وهدايا تذكارية على فرق العمل تقديراً لأوجه التعاون المشترك مع المحافظة في كافة المجالات.