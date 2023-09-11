محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر ويشدد على سرعة الانتهاء.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الاثنين، مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم لمسافة 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى حديقة بلازا درة النيل، بحضور رئيس مدينة أسوان ومسئولى المحليات والجهات التنفيذية.

وشدد المحافظ، على مسئولى الشركة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل القديم بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى قبل بدء الموسم السياحى الجديد لإتاحة الفرصة للزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بالبانوراما الجمالية المتكاملة، وخاصة أنه تم إنهاء المرحلة الأولى منه، وجارى إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة ، ولا سيما أنه يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم تجديد قرار المحافظ بترخيص المرسى الحالى لقرية غرب أسوان، مع رفع كفاءته لخدمة حركة النقل النهرى للمواطنين شرقاً وغرباً، وإدخاله ضمن منظومة التطوير، فضلاً عن تخصيص المرسى الجديد لديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ أسوان، إلى التعامل الفورى مع كافة الملاحظات التى رصدها أثناء جولته الميدانية، والتي من أبرزها مواصلة الجهود للإرتقاء بمستوى النظافة العامة، والتعامل الفوري مع المتسولين بحيث يتم ضبط أى متسول، وتسليمه للشرطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بالتنسيق مع فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى.

وأمر "عطية"، بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة ، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل وغيرها، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية ، مشدداً على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات.