عقد اختبارات الانتقاء لألعاب القوى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقدت مديرية الشباب و الرياضة ببني سويف ، اختبارات الانتقاء لألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد ( 2011/2012) بنين وبنات للموسم الرياضى 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

ومن جانبه أوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، أن الاختبارات أجريت بمركز التنمية الشبابية - شرق النيل وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات ابناء دور الايتام وأبناء الشهداء، والتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية

شهدت الاختبارات التي تقدم لها 195 بنين وبنات ،حضور كل من :الدكتور محمود وجيه حمدى عضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، (عصام شعبان رجائى – أسامة على منصور – مصطفى رمضان محمد ) مندوبى الإدارة المركزية للأداءالرياضى - الأدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة) ، وسام سيد احمد خبير لعبة العاب القوى من قبل الاتحاد المصري لالعاب القوى ، ك/ ايمان حسين مدير المشروع ببنى سويف، د.أبو الخير عبد التواب مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومدربى وإدارىي المشروع والسادة القائمين على تنفيذ الاختبارات.