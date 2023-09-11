ضبط المتهمين بقتل شخص بالمنيا بسبب المواشى

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقبالها (مزارعان مُصابان بجروح طعنية وقطعية وأحدهما توفى عقب وصوله - مقيمان بدائرة المركز)، وبسؤال الثانى إتهم (راعى أغنام ، وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز).. بالتعدى عليه وشقيقه إثر حدوث مُشادة كلامية بينهم بسبب نزول أغنام ملك المتهمان بأرضهما المنزرعة ، فقاما على إثرها بالتعدى عليهما بـ (2 سلاح أبيض "مطواة") بحوزتهما فأحدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشدا عن الأداتين المستخدمتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.