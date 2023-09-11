اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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خلل فني يعطل انطلاق طائرة رئيس الوزراء الكندي ووفد بلاده من الهند

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:00 ص
خلل فني يعطل انطلاق طائرة رئيس الوزراء الكندي ووفد بلاده من الهند رئيس الوزراء الكندي
وكالات

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قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد، إن مغادرة رئيس الوزراء للهند تأجلت بعد أن واجهت الطائرة التي كان يستخدمها وباقي أعضاء الوفد الكندي "مشكلات فنية".

وكان من المقرر أن يغادر ترودو الذي حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "عند مغادرتنا إلى المطار، أبلغتنا القوات المسلحة الكندية أن (الطائرة سي.إف.سي 001) تواجه مشكلات فنية".

وأضاف: "هذه المسائل لا يمكن حلها الليلة، وسيبقى وفدنا في الهند لحين اتخاذ ترتيبات بديلة".

ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات التي تواجهها الطائرة.

 


رئيس الوزراء الكندي

الهند

قمة العشرين

كندا



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