تضامن الدقهلية: توزيع سلات الغذاء على الأسر الأولى بالرعاية

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بتوزيع عدد من السلات الغذائية داخل مدن المحافظة، وذلك على الآسر الأولى بالرعاية، حيث توجهت قافلة تحمل كميات من المواد الغذائية، إلى مدينة تمى الأمديد لتوزيعها على الأسر المستحقة بالمدينة.

وقامت مديريه التضامن الاجتماعى، للأسبوع الثانى بتوزيع عدد 1225 سلة غذائية، بمركز تمى على الأسر الأولى بالرعاية بمركز تمى الأمديد، من أصحاب "تكافل وكرامة"، بحضور وإشراف مديرى الإدارة الاجتماعية والأوقاف.

جدير بالذكر أنه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والأوقاف، تم استهداف 20 ألف أسرة من جميع المراكز بنطاق المحافظة من الأسر الأشد احتياجا خلال شهر سبتمبر 2023 .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، باستمرار تقديم الدعم للمواطنين المستحقين للرعاية بالمحافظة .