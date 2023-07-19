تضامن الدقهلية تنظم ندوة لمواجهة عمالة الأطفال ضمن حملة وعيى "احسبوها صح"

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ندوة تثقيفية تدعوا لعدم عمل الاطفال والحفاظ عليهم والإستمتاع بطفولتهم، حيث قامت الإدارة العامة لشؤون الطفل، بالتعاون مع برنامج وعي بالحملة القوميه "احسبوها صح"، من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال، والتوعية عن أضرار عمل الأطفال والخدمات التي تقدمها الوزارة للحد من عمل الأطفال.

تم اليوم تنفيذ فعاليات حملة لا لعمل الاطفال بمقر مركز الطفل العامل بالجوهرى والصريف بحضور عدد 40 أسرة و50 طفلا وطفله وقد تم توعية الأسر بقاعة المركز.

حضر الفعاليات زاهر مصطفي رئيس مجلس الاداره، وناديه دياب مديره إداره الأسره والطفولة بمديرية التضامن، ونجلاء موافي مشرفه علي النشاط بالمديريه، شاديه خليل رئيس قسم الاسره والطفوله باداره بلقاس الاجتماعيه، وقد تم توعيه الحضور بتعريف الطفل وحقوق الطفل، وماهو عمل الطفل والتدخلات التي تقدمها وزاره التضامن الاجتماعي من برامج الحمايه، وبرامج تمكين اقتصادي برامج دعم الاسره والمرأه لمكافحه عمل الاطفال، وذلك الي جانب ورشه عمل للفتيات وتعليم الخياطه و فتره ترفيهيه بالنادي داخل المركز للاطفال للرسم والتلوين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، وريادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة.