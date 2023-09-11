استشارى يحذر من تقبيل الأطفال: ينقل عدوى فيروس الهربس

كتبت فاطمة خليل

القروح الباردة عند الأطفال هي بثور صغيرة حول الفم يسببها فيروس الهربس البسيط، وفيروس الهربس البسيط الموجود في قرحة البرد معدي، كما يمكن أن ينتشر إلى الآخرين عن طريق التقبيل، أو مشاركة الأكواب أو الأدوات، أو مشاركة المناشف، أو عن طريق لمس قرحة البرد قبل شفاءها، فى هذا ويمكن أيضًا أن ينتشر الفيروس إلى الآخرين قبل 24 إلى 48 ساعة من ظهور قرحة البرد.

وحذر الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، من تقبيل الأطفال، لأنه يزيد خطر الإصابة بفيروس الهربس.

وقدم الدكتور شبيب نصائح للوقاية من فيروس الهربس للأطفال وتشمل هذه النصائح: وقال الدكتور محمد شبيب، إن الهربس مرض مؤلم جدا و اصبح من الصعب تشخيصه بسهولة بسبب تمحور الفيروس و تغير شكل التقرحات وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في بعض الحالات. 1. لا تقبلي طفلك من فمه. 2. لا تسمحي لأحد ان يقبل طفلك من فمه ولا تسمحي لأحد ان يقبل طفلك إطلاقا.

3. اغسلي يديك قبل إرضاع الطفل او التعامل معه جيدا.

4. اغسلي العاب طفلك و ادواته وعقميهم بشكل دوري.

5. إذا اصابتك تقرحات حول الفم ، فغطي التقرحات حتي لا يلمسها طفلك و استشيري طبيبك فورا لمعرفة اذا ما كانت هيربس ام لا و استشيريه بخصوص الاستمرار في الرضاعة الطبيعية .