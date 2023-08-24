النزلة المعوية والهربس أشهر أمراض الصيف عند الأطفال.. كيف تعزز مناعة طفلك؟

كتبت فاطمة خليل

هناك عدد من أمراض الصيف الأكثر انتشاراً بين الأطفال من بينها النزلات المعوية ونزلات البرد والهربس، وكل هذه العدوى تحتاج إلى جهاز مناعة قوى لمواجهة الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التى يزداد انتشارها فى حرارة الطقس.

قال الدكتور محمد شبيب، استشارى الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، لـ"اليوم السابع" إن النزلات المعوية من أكثر الأمراض شيوعاً فى فصل الصيف والتى تحدث نتيجة تلوث الأيدى بالفيروسات والطفيليات والبكتيريا وتنتشر فى الصيف بسبب كثرة الخروج والتنزه وتناول الطعام خارج المنزل وتعرض الأكل للجو الحار يجعل العدوى تنمو بسرعة.

وأوضح شبيب أن من أعراض النزلات المعوية الإسهال وارتفاع الحرارة والقىء وبحسب نوعه يمكن التعامل معه وعلاجه.

وأضاف أن من مخاطر النزلة المعوية أن كثرة القىء تجعل الطفل يفقد السوائل وقد يحدث له جفاف لذا فإن العلاج هو تناول محلول علاج الجفاف وللأطفال الرضع يمكن الحصول على تطيعم الروتا للوقاية من النزلات المعوية.وشدد على النظافة الجيدة وغسل اليدين وتناول الأكل الطازج يقلل حدوث النزلات المعوية.

وتابع قائلا إن نزلات البرد منتشرة فى هذه الفترة مصحوبة بحرارة تكسير عظم وكحة حنجرية وتستقر بعلاج الأعراض علاوة على جلسات بخار والكحة حسب شدة الدور.

وأوضح أن فيروس الهربس ينتشر أيضاً فى الصيف وهو التهاب فيروسي بالحلق والتهاب وألم فى اللثة وسخونية ل 5 أيام.

وأضاف أن فيروس اليد والقدم والفم منتشر أيضاً وهو عدوى فيروسية يعتمد علاجها على علاج الاعراض وهو حرارة والتهابات الحلق يعقبها طفح جلدى على أطراف اليدين والقدمين والفم.

وقدم الدكتور محمد شبيب مجموعة من النصائح لتعزيز مناعة الأطفال فى فصل الصيف:

-التغذية السليمة والمتوازنة التى تحتوى على الخضار والفاكهة والبروتينات أكثر من النشويات والسكريات.

-تقليل المواد الحافظة التى تضعف مناعة الجسم.

-ممارسة الرياضة مرتين لثلاث مرات أسبوعياً.

-تحسين الحالة النفسية للطفل والبعد عن التوتر.

-النوم الجيد ومبكرا لأن السهر يؤثر على مناعة الطفل.

- إذا كان الطفل يعانى من نقص فيتامين د أو نقص الحديد يجب اعطاؤه المكملات الغذائية حسب وصف الطبيب وحسب شدة الحالة.