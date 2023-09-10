قلة النوم تسبب ضررا بوظائف الدماغ.. اعرف التفاصيل

كتبت رانيا عامر

اضطرابات النوم مشكلة يعانى منها الكثير من الأفراد، نتيجة عوامل متعددة منها سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام ، والتوتر، والأرق، والعامل النفسى أيضا، مما تؤدى الى عواقب صحية بالغة ،في حين أن النوم الجيد يلعب دورًا هاما في الحفاظ على صحة وظائف الدماغ. وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

وتقوم الدماغ بالعديد من الوظائف الأساسية أثناء النوم والتي تؤثر على الصحة المعرفية والعاطفية والجسدية، كما أن النوم الجيد يؤثر على الذاكرة والتعلم.

وضمنت العادات الخاطئة التي يفعلها الأشخاص وتسبب لهم اضطرابات النوم هي مشاهدة التليفزيون طوال الليل ، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على قدراته على تذكر الأشياء على المدى الطويل، مما يعرضك الى ضعف الوظيفة الإدراكية نتيجة عدم حصولك على قسط كافى من النوم .

ولاحظ الباحثون أنه مع انخفاض" PTNلبليوتروفين، تبدأ خلايا الحصين، مركز الذاكرة والتعلم في الدماغ ، بالموت، وتسبب قلة النوم ، مما يعرضك الى خطر الإصابة بمرض الزهايمر والأمراض العصبية الأخرى.

نصائح حول كيفية النوم بشكل أفضل:

. إصلاح الروتين

. ممارسة التمارين الرياضية طوال اليوم

. تجنب الشاي أو الكحول قبل النوم

. لا تذهب إلى النوم على الفور، خلق أجواء سلمية مثل قراءة الكتب والاستماع إلى الموسيقى.

. تناول العشاء قبل 2-3 ساعات على الأقل من وقت النوم

. تجنب إضاءة الشاشة