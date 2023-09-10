غلق كوبرى "أبو المكارم" بمركز دير مواس بالمنيا.. غدًا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتوفير طريق بديل تيسيرًا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري "أبو المكارم" علي البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من غد الاثنين الموافق 11/9/2023 حتى انتهاء أعمال صيانة الكوبري.

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى .