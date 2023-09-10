اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق كوبرى "أبو المكارم" بمركز دير مواس بالمنيا.. غدًا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:25 م
غلق كوبرى "أبو المكارم" بمركز دير مواس بالمنيا.. غدًا أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طريق بديل تيسيرًا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري "أبو المكارم" علي البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من غد الاثنين الموافق 11/9/2023 حتى انتهاء أعمال صيانة الكوبري.
 
من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى .
 

مديرية الطرق

ديرمواس

البحر اليوسفى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة