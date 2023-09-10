"مغاغة" المنيا تتجمل بحياة كريمة.. مشروعات الصرف والمراكز التكنولوجية تزين القرى

المنيا - حسن عبد الغفار

فى كل مكان مشروع ومبادرة، تزين القرى والأحياء بمختلف مراكز المنيا التى تشملها مبادرة حياة كريمة، ومنها مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، والذى يشهد طفرة كبيرة مع مبادرة تطوير الريف المصرى، التى اطلقها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة التجميل التى اطلقها المركز والتى تشارك فيها جميع الأحياء لإضفاء الشكل الجمالى للمركز.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن هناك جولات مكثفة على مشروعات مبادرة حياة كريمة لمتابعة نسب التنفيذ للمشروعات، ومن بين تلك المشروعات مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية والمركز التكنولوجي وكذلك خطوط الصرف الصحي والغاز الطبيعي وشبكات مياه الشرب المنتشرة بقرى المركز.

وأضاف سيد محمود أحد الأهالى قائلا، مبادرة حياة كريمة غيرت كثيرا فى القرية بمركز مغاغة وقد اصبحنا نشاهد مشروعات عملاقة مثل المراكز التكنولوجية، ومشروعات الصرف الصحى، والغاز ومراكز الشباب، تلك المشروعات التى كنا نحلم بها لسنوات اصبحت الان حقيقة ظاهرة.

وأشار ان الامر لا يتوقف على مشروعات البنية التحتية فقط بل ايضا مبادرات التجميل التى اطلقها المركز، لإضفاء المنظر الجمالى ورفع الأتربة والمخلفات من امام المؤسسات الحكومية وهذا ما يشهده المركز بعد إطلاق مبادرة مغاغة تتجمل، او معا لبيئة نظيفة ففى حى غرب المدينة تتواصل مسيرة التجميل ورفع مستوى النظافة واظهار الشكل الحضارى لمدينه مغاغة حيث تم رفع الأتربة من أسفل البلدورات بطريق مصر أسوان الزراعي وطلائها بالدهان وقص وتهذيب الحشائش بجانب الابراهيمية ورفع ما يقارب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع الحى ونقلها للاماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم.

الجدير بالذكر أن رئاسة مركز ومدينة مغاغة قامت بوضع خطة لرفع مستوى النظافة والتجميل بنطاق المركز ووضع جدول زمنى لرفع جميع تراكمات المخلفات الصلبة من مداخل القرى وذلك لتيسير الحركة امام المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

وقال رئيس مركز ومدينة مغاغة أن الوحدة المحلية بابا البلد نفذت الوحدة حملات مكثفه لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المجلس القروى ورفع ما يقارب من 40 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرية ونقلها للاماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم.

استهدفت الحملة طريق مصر اسوان الزراعي ومدخل قرية العباسية ومدخل عباد شارونة وذلك في تواجد السيد رئيس القرية،كما قامت الوحدة المحلية بقرية ابا بأعمال تجميل لطريق مصر اسوان الزراعي نطاق مجلس قروي ابا تم خلالها قص وتهذيب الحشائش علي ترعة الإبراهيمية وكذلك عمل دهانات للبلدورات علي جانبي الطريق وصيانه وتجديد يافطة المدخل الرئيسي لمركز مغاغة.

واوضح حلمى قائلا ان الوحدة المحلية لمجلس قروى طنبدى بمغاغة تشهد اعمال مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية و الوحدة الصحية بقرية طنبدى والشيخ زياد طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يتم تحت اشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة بالمنيا تشمل 192قرية و757تابع لها، بتكلفة اجمالية 30مليار جنية، ويتم تنفيذها فى 5مراكز بالمحافظة، بالإضافة إلى 102قرية جديدة بالمرحلة الثانية بمركزى سمالوط وبنى مزار.



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (1)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (2)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (3)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (4)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (5)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (6)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (7)



مغاغة تتجمل مع حياة كريمة (8)