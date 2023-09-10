اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات مالية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:35 ص
ضبط المتهم بقتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات مالية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.
 
بالإنتقال وبسؤال والده إتهم (مالك جراج "له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و 3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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