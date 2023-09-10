حصاد الوزارات.. تقديم 391 ألفا و564 خدمة بالمبادرة الرئاسية 100يوم صحة أمس

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة: تقديم 391 ألفا و564 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة أمس