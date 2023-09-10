حصاد الوزارات.. تقديم 391 ألفا و564 خدمة بالمبادرة الرئاسية 100يوم صحة أمس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة: تقديم 391 ألفا و564 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة أمس
وزير الصحة يفتتح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر
هيئة السكة الحديد: أنفقنا 41 مليون دولار لإعادة تشغيل معهد وردان بعد إغلاقه
البحوث الفلكية: السبت المقبل أول أيام ربيع الأول.. والمولد النبوى 27 سبتمبر
التعليم توجه بإيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظامى المنازل والخدمات
وزيرا التعليم العالى والشباب والرياضة يشهدان حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات
محطة قطارات صعيد مصر تستعد للافتتاح.. صور
متوسط التأخيرات اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد
التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات 50 قيادة تنفيذية نسائية
استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق
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