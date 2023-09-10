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حصاد الوزارات.. تقديم 391 ألفا و564 خدمة بالمبادرة الرئاسية 100يوم صحة أمس

الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:48 م
حصاد الوزارات.. تقديم 391 ألفا و564 خدمة بالمبادرة الرئاسية 100يوم صحة أمس مبادرة 100 يوم صحة
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

وزارة الصحة: تقديم 391 ألفا و564 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة أمس

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مبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة



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