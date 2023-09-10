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التعليم توجه بإيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظامى المنازل والخدمات

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:22 ص
التعليم توجه بإيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظامى المنازل والخدمات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً رقم 34 بشأن تسجيل بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم تعليم عام ومنازل وخدمات والأزهر الشريف، موضحا أنه في أطار حرص الوزارة علي تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض الطلاب بالتسجيل على نظامين مختلفين يتعين علي كافة الجهات المعنية بالتنبيه مشددا بالالتزام بالأتي:- 
 
- قيام كل طالب يرغب في التسجيل علي نظام المنازل الخدمات «تعليم عام» تقديم إفادة من الأزهر الشريف بعد تسجيلة علي قواعد البيانات الخاصة بالأزهر.
 
- إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليا علي النظامين، لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة.- التنسيق بين المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية للتحقق من عدم وجود ازدواجية في التسجيل، لحين إنهاء إجراءات ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف .
 
- قيام الإدارية المركزية لتكنولوجيا التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.
 

التربية والتعليم

ايقاف قيد الطلاب

قيد الطلاب على نظام المنازل

اخبار مصر



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