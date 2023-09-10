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استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:00 ص
استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق مكتب التنسيق- ارشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل مكتب التنسيق ، اليوم الأحد ، فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى،عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.
 
وتستمر إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لمدة ثلاثة أيام، والذى بدأ في الفترة من أمس السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11/9/2023.
 
يأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .
 
وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
 

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