أول منخفضات الخريف.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وطقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية التى تشهدها البلاد الـ 72 ساعة المقبلة، تزامنًا مع تعرض البلاد لأول منخفضات فصل الخريف 2023 قبل أوانه.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غدٍ الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.

وتشهد البلاد غدًا الإثنين منخفضًا جويًا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)، وتمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

ويوم غدًا الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري)، وتصل الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أما يوم الأربعاء، يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة)، وتمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن غدًا يشهد نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وعن درجة الحرارة العظمي غدًا على القاهرة الكبري 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا الأسبوع تكون ما بين 33 و34 درجة مئوية.