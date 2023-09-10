بطولة دولية للجولف وحفل فنى إيطالي كبير لتنشيط السياحة فى شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لقاءا مع رجال الأعمال والمستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وتم الاتفاق على اقامة عدد من الفاعليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية ومنها اقامة بطولة عالمية لرياضة الجولف بمشاركة عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر القادم، فضلا على إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركة عدد من الفنانين الإيطاليين، وعدد من دول إوربية اخري والذي يرعاه محافظ جنوب سيناء أوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا على اقامة حفل فني كبير يحييه أشهر الفنانين الإيطاليين العالميين والذى يتم الاعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن ذلك في إطار جهود تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، وإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بالمدينة خلال الموسم الشتوي القادم، ومن خلال التعاون المثمر والبناء ما بين المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.