فودة يبحث استعدادات المحافظة لزيارة كبار المسئولين بالدولة لكاترين وطابا ونويبع

جنوب سيناء _ ياسر عامر

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ للإعداد للزيارة المرتقبة لعدد من كبار المسؤولين بالدولة لمدن كاترين وطابا ونويبع وتحديد الأولويات والمطالب، سواء بالنسبة للجانب السياحي أو التنموى و تطوير الطرق أو غيرها من الموضوعات.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء بمختلف القطاعات وخاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة، وكذا إزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين بمدن كاترين، ونويبع، وطابا لدفع عجلة التنمية السياحية بها، وبحث مشكلتها على أرض الواقع، وفي إطار الاستعداد للزيارة المرتقبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لهذه المنطقة.

وأشار محافظ جنوب سيناء أن الاجتماع جاء لوضع رؤية متكاملة لاحتياجات تلك المدن، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاتخاذ أية قرارات تسهم في تطوير تلك المنطقة ودفع حركة السياحة بها.