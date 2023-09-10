الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى ورشة لطلاء الألمونيوم بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية، في محافظة الدقهلية ، من السيطرة على حريق، نشب داخل ورشة لطلاء الألومنيوم، في عزبة عبدالسلام بمركز شربين، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من أهالي عزبة عبد السلام بقرية بساط، بإندلاع حريق في ورشة لرش الألومنيوم.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل، ودون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في ورشة لطلاء الألمونيوم ملك المواطن رضا عبد السلام ناصر، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب هو ماس كهربائي، والتهمت النيران محتويات الورشه بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات