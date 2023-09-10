إحالة 70 طبيبا بمراكز طب الأسرة ومدير مركز شباب والعاملين به إلى التحقيق بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، بمرافقة لجنة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بالمرور على 6 مراكز طب الأسرة و6 مراكز شباب بنطاق المركز.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه أثناء المرور تبين غياب عدد 70 طبيبا وتمريضا، ما بين ترك عمل أو خروج بدون إذن بمراكز طب الأسرة بكفر الجنينة، وكفر الحصة والطيبة وبهوت وكفر بهوت ونشا ومنشأة البدراوي.

وأضاف سعد، أنه أثناء المرور على مراكز الشباب تبين وجود مركز شباب كفر الحصة مغلقًا وغياب موظف واحد من مركز شباب بهوت.

ورفع عاطف سعد نائب رئيس المركز، مذكرة إلى اللواء رئيس المركز والمدينة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

وأكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه لا تهاون مع الانضباط الوظيفي في كافة قطاعات الدولة حرصًا على تيسير وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات في أسرع وقت.