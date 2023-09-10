إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت ربة منزل واثنان من أطفالها باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعاما فاسدا داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوصول سيدة واثنين من أطفالها، صحبة أهليتهم، إلى عيادات التأمين الصحي بمركز ناصر، مصابين بحالة اعياء شديد عبارة عن قيء ومغص وادعاء تناولهم وجبة طعام فاسد داخل منزلهم.

على الفور دفع مرفق إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كل من صباح.م.ت 37 عامًا، وأطفالها رمضان.ج 7 أعوام، ونادية.ج 10 أعوام، مصابين بادعاء تسمم غذائي وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم.