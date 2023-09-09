"هاجر ومروة" أبرز نجوم الهاند ميد فى بنى سويف: بدأنا المشروع بـ 200 جنيه

بنى سويف هانى فتحى

وداعاً للبطالة وأهلا بالشغل الخاص، شعار رفعه صديقتان من مدينة بنى سويف، قررا استغلال موهبتهما فى المشغولات اليدوية، فى بداية مشروع خاص بهما داخل مدينة بنى سويف.

هاجر ومروة سيدتان من مدينة بنى سويف، اشتهرا بكونهما أحد أشهر العاملين فى مجال الهاند ميد بمحافظة بنى سويف، والذين شاركا فى العديد من المهرجانات أهمها لقاء تراثنا الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى.

وقالت مروة محمد حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، أنها تعرفت على صديقتها هاجر صالح الحاصلة على بكالوريوس نظم المعلومات، مشيرة إلى أنها قررت إقامة مشروع لإنتاج وبيع المنتجات اليدوية الهانم ميد.

وأضافت مروة أنها عملت مع صديقتها هاجر فى المشروع منذ عامين فى مشروع تصميم منتجات " الهاند ميد مثل الاحزمة الجلد والعقد الحريمى والشنط.

وأضافت مروة أنها شاركت وصديقتها هاجر فى مشرع، تراثنا الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أنها عقب عودتها وصديقتها هاجر بدأ فى إقامة المشروع الذى بدأ بنحو 200 جنيه.

وقالت هاجر صالح أنها تقوم بعمل المنتجات والمشغولات اليدوية هى وصديقتها مروة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتسويق داخل المكان المخصص لهم.

وأضافت هاجر أنها بدأت وصديقتها مروة فى عمل اكسسوارات أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، بالاضافة إلى افتتاح محل لبيع المنتجات بمدينة بنى سويف.



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المنتجات اليدوية



بعض المنتجات



مشروع هاند ميد فى بنى سويف