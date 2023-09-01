نائب أمريكى: أى هجوم على تايوان سيؤدى إلى رد فعل من الولايات المتحدة

وقال النائب الأمريكي - الذي يزور تايوان حاليا ضمن وفد من الكونجرس الأمريكي - "أي هجوم عدائي غير مبرر على تايوان سيؤدي إلى رد فعل حازم من جانب الولايات المتحدة"، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة.

وشدد ويتمان، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان سد متأخرات مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مشيرا إلى أن الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يعملان على هذه القضية.

كانت تايوان قامت بشراء معدات عسكرية تقدر بقيمة 19 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدار عدة سنوات لتعزيز دفاعها، لكن لم يتم تسليم الكثير منها بعد إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفي السنوات الأخيرة، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من مناوراته العسكرية، وأرسل طائرات مقاتلة وسفنا حربية للدوران حول الجزيرة.

وكان قد وصل 3 أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، إلى تايوان في زيارة تستغرق 3 أيام، وهم النائب روب ويتمان، والنائب عن ولاية فلوريدا كارلوس خيمينيز، والنائب عن ولاية فرجينيا جين كيجانز.

ومن المتوقع أن يعقد النواب الجمهوريون اجتماعات مع رئيسة تايوان تساي إنج وين ورئيس مجلس الأمن القومي لتايوان ويلينجتون كو.