اليوم السابع
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نائب أمريكى: أى هجوم على تايوان سيؤدى إلى رد فعل من الولايات المتحدة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:38 م
نائب أمريكى: أى هجوم على تايوان سيؤدى إلى رد فعل من الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكى ـ صورة أرشيفية
تايبيه (أ ش أ)

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أكد نائب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى روب ويتمان، أن أى هجوم على تايوان سيؤدى إلى رد فعل من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال النائب الأمريكي - الذي يزور تايوان حاليا ضمن وفد من الكونجرس الأمريكي - "أي هجوم عدائي غير مبرر على تايوان سيؤدي إلى رد فعل حازم من جانب الولايات المتحدة"، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة.

وشدد ويتمان، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان سد متأخرات مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مشيرا إلى أن الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يعملان على هذه القضية.

كانت تايوان قامت بشراء معدات عسكرية تقدر بقيمة 19 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدار عدة سنوات لتعزيز دفاعها، لكن لم يتم تسليم الكثير منها بعد إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفي السنوات الأخيرة، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من مناوراته العسكرية، وأرسل طائرات مقاتلة وسفنا حربية للدوران حول الجزيرة.

وكان قد وصل 3 أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، إلى تايوان في زيارة تستغرق 3 أيام، وهم النائب روب ويتمان، والنائب عن ولاية فلوريدا كارلوس خيمينيز، والنائب عن ولاية فرجينيا جين كيجانز.

ومن المتوقع أن يعقد النواب الجمهوريون اجتماعات مع رئيسة تايوان تساي إنج وين ورئيس مجلس الأمن القومي لتايوان ويلينجتون كو.

وأكد نائب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي روب ويتمان التزام الولايات المتحدة بالوفاء بكافة المبيعات العسكرية المتراكمة لتايوان . 

وأشاد ويتمان ـ في كلمة ألقاها خلال المباحثات التي أجراها مع رئيسة تايوان تساي إنج ون في العاصمة تايبيه ـ  بالجهود التي تبذلها تايوان في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن مجلس النواب الأمريكي يركز حاليا على تلبية مبيعات الأسلحة الأجنبية المتراكمة لتايوان والبالغة 19 مليار دولار.

من جانبها، شددت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة وباقي الشركاء للدفاع بشكل مشترك عن الاستقرار وتحقيق الازدهار في البلاد.

وتأتي هذه المباحثات عقب ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونجرس عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار وهي شحنة صغيرة مقارنة بالصفقات الأخيرة لتايبيه وهي الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي، ولم يحدد هذا الإخطار المعدات التي سيتم توريدها لتايبيه بالتحديد، الا أن برنامج التمويل الأجنبي يغطي أنظمة الدفاع الجوي ومركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومعدات اتصالات متقدمة وغيرها.

 


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