وقال ماكول ـ فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الخميس، إن دعم تايبيه سيعزز الردع الأمريكي في مواجهة الصين ويحمي الديمقراطية فى المنطقة".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونجرس عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار وهي شحنة صغيرة مقارنة بالصفقات الأخيرة لتايبيه وهي الأولى بموجب برنامج التمويل العسكرى الأجنبي، ولم يحدد هذا الإخطار المعدات التي سيتم توريدها لتايبيه بالتحديد، إلا أن برنامج التمويل الأجنبى يغطي أنظمة للدفاع الجوي ومركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومعدات اتصالات متقدمة وغيرها.

ومن المؤكد أن تثير هذه الخطوة غضب الصين، ورغم أن الولايات المتحدة على مدار 5 عقود لم تعترف رسميا سوى ببكين، فإن الكونجرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

