محتويات الطبق المثالية لإنقاص الوزن.. الخضراوات أساسية

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة، بجانب الحماية من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض السكرى والسرطان بمختلف أنواعه وأيضا أمراض القلب والأوعية الدموية .وأكدت دراسة حديثة بأن الوزن الزائد يعرض الفرد لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري والسرطان، بالإضافة إلى الإصابة بمشاكل السمنة ، وذلك وفقا لما نشره موقع "”Expressالبريطانى .

ومن جانبها قالت الدكتورة آنا تيبس خبيرة التغذية إن مسألة التحكم في أحجام الوجبات وتناول كميات أقل مهمة، مشيرة إلى فوائد "طريقة الطبق" للمساعدة في انقاص الوزن، والوصول إلى درجة صحية سليمة .

ونصحت بالآتى:



1.ركز على ملء نصف طبقك بالخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية مثل السبانخ والقرنبيط والجزر.

2.يجب أن يحتوي ربع الطبق على أطعمة غنية بالبروتين مثل الدجاج أو السمك.

3.أكمل وجبة العشاء بالحبوب الكاملة أو الخضار النشوية مثل البطاطا الحلوة أو العدس.

4 .وضرورة حصولك على جزء من الأرز، ويجب أن تكون البطاطس المخبوزة بنفس حجم قبضة يدك تقريبًا.

كما نصحت الطبيبة بالامتناع عن تناول الأطعمة أثناء العمل أو مشاهدة التليفزيون أو حتى القيادة، لأن هذه الأنشطة قد تصرفك عن الشعور بالشبع ، وتؤدى الى زيادة وزنك دون شعور.

وأوصيت طبيبة التغذية باتباع نظام غذائي صحى غنى بالبروتين بغرض شعورك بالشبع ، وهذا النظام يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل على مدى فترة طويلة.