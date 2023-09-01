محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية والتمريض

مطروح – حسن مشالي

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، اليوم الجمعة، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والتمريض، والأول ثانوية عامة من المكفوفين، وكرم عدد من القائمين والمشاركين فى تنظيم القوافل التعليمية، مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا وتحفيزا لهم.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، والقيادات التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، ونقيب معلمى مطروح، ونقيب المعلمين ورئيس مجلس أمناء مرسي مطروح، وأولياء الأمور والقيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية، بإقامة ممر شرفى للمكرمين وسط تصفيق الحضور وأصوات الزغاريد، وفى كلمته قدم محافظ مطروح التهنئة، لجميع الطلاب أوائل الشهادات، العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والتمريض معربا عن فخره بهم جميعا، وبالنماذج المشرفة التى استطاعت التفوق والتميز وحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم على مدار العام مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما ثمن محافظ مطروح جهود قيادات التربية والتعليم والأزهر بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمى الجيد، لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة، مؤكدا استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفنى والأزهرى بالمحافظة، من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها وخدمة أه‍الى فى كافة التخصصات.

كما ألقى كل من وكيل وزارة التربية التعليم ومدير عام المنطقة الأزهرية بمطروح كلمات خلال الاحتفالية وجهوا فيها أسمى آيات الشكر والعرفان للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه الدائم والمستمر للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية وأغانى عن النجاح قدمها كورال مديرية التربية والتعليم، وأطفال المنطقة الأزهرية، وكذلك فيديو مع أوائل الشهادات كنماذج ناجحة بعد جهد طوال العام و توجيههم نصيحة لزملائهم للتفوق وتقديم الشكر لكل الجهود التى ساعدتهم على الوصول للقمة لاقت إعجاب واستحسان الحضور.