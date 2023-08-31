محافظ مطروح يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث التعاون وتنشيط الاستثمار

مطروح – حسن مشالي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، سيرجى تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والتبادل التجاري، خاصة في مجال المنتجات الزراعية، بين دولة بيلاروسيا ومحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، و المستشار محمد صباح المستشار القانونى والاستثمارى للمحافظة، و حمدى عبيد مدير عام الاستثمار والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ورحب محافظ مطروح بضيف المحافظة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية البيلاروسية، الممتدة منذحوالي 30 سنة، والترحيب بمزيد من أوجه التعاون والعلاقات المتبادلة، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الزراعى والتبادل التجارى في المنتجات الزراعية، وكذلك المجال السياحى وجذب وتنشيط الحركة السياحية لمطروح وسيوة، خاصة مع ما تتمتع به من إمكانيات متنوعة ومقومات سياحية فريدة ومتميزة .

كما تم الاشارة إلى تطور صناعة النسيج والالياف الصناعية والبتروكيماويات في بيلاروسيا، وإمكانية التعاون في تشجيع رجال الأعمال والشركات البيلاروسية، وجذب الاستثمارات لمصر، ومن بينها التعاون مع مطروح والاستفادة من الإمكانيات، خاصة الزراعية وتوافر منتجات متميزة كالتين والزيتون وغيرها من المنتجات الصحراوية، مع أهمية توافر كافة البيانات لتحقيق الاستفادة منها.

ومن جانبه أعرب سفير بيلاروسيا، عن عن سعادته لتواجده بمطروح، في زيارته الأولى للمحافظة، والاستعداد للتعاون وزيادة التبادل التجاري والصناعات الزراعية وتبادل المنتجات، مع الجاهزية للمساعدة فى مجال تصدير المنتجات، والتعاون في الصناعات الزراعية، معربا عن الترحيب بدخول مصر مجموعة بريكس، حيث تمثل مصر باباً الى أفريقيا.

وأكد سفير بيلاروسيا في القاهرة، على الاهتمام بالعمل على تشجيع السياحة البيلاروسية إلى مطروح، في ظل التنوع السياحى بها، خاصة السياحة العلاجية، مشيرا إلى خبرة الجانب الروسي فى هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء، بحث إمكانية تحقيق مزيد التعاون، مع مقترح تؤامة بين محافظة مطروح وبرست البيلاروسية، وتم عرض فيلم تعريفي عن المحافظة وأ هدى محافظ، مطروح درع المحافظة، لسفير بيلاروسيا وتبادل الهدايا التذكارية.

وتم تنظيم جولة سياحية، لسفير بيلاروسيا على هامش زيارته لمطروح، يرافقه محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف، وزيارة عدد من المعالم السياحية، من بينها متحف كهف روميل، ومزار حمام كليوباترا ومتحف آثار مطروح، وأعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة، عن خالص تقديره وسعادته، مشيدا بما شهده من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية بمحافظة مطروح.