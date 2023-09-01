وأكد السفير النجار خلال اللقاء على رغبة مصر فى إقامة شراكات مع الجانب البرتغالى لتعزيز قطاع صناعة الدواء والمعدات الطبية في مصر، فضلاً عن توطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بصناعات الدواء واللقاحات فى مصر، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمى الطبى بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن وزير الصحة البرتغالي أشاد بالعلاقات المتميزة في مجال الصحة ما بين البلدين، وهو ما عكسته زيارة وزير الصحة والسكان للبرتغال مرتين خلال ثلاثة أعوام، فضلاً عن قيام الوزير البرتغالى بزيارة مصر في مايو الماضي.

وأعرب عن تطلعه لاستقبال وزير الصحة والسكان في البرتغال قبل نهاية هذا العام، وذلك لاستكمال والانتهاء مما تم التوافق عليه مسبقاً خاصة فيما يتعلق بتدشين شراكات ثنائية فى مجال الصناعات الدوائية لتعزيز تواجد الشركات البرتغالية ليس فقط في مصر ولكن أيضاً في القارة الأفريقية.