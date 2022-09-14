وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون فى مجال تدريب الكوادر السياحية والفندقية، وذلك من خلال الشراكة بين المدارس الفندقية بالبلدين، بالإضافة إلى موضوعات استقدام البرتغال للعمالة فى قطاع السياحة.

كما ناقش الجانبان التعاون فى مجال التحول الرقمى فى قطاع السياحة.