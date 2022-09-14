بحث سفير مصر لدى البرتغال السفير وائل النجار مع سكرتيرة الدولة البرتغالية للسياحة، الخطوات النهائية المطلوب اتخاذها لتدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون فى مجال تدريب الكوادر السياحية والفندقية، وذلك من خلال الشراكة بين المدارس الفندقية بالبلدين، بالإضافة إلى موضوعات استقدام البرتغال للعمالة فى قطاع السياحة.
كما ناقش الجانبان التعاون فى مجال التحول الرقمى فى قطاع السياحة.
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