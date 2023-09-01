اليوم السابع
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توقيع اتفاقية تعاون بين مدينتى شرم الشيخ و هيراكليون بجزيرة كريت لتنشيط السياحة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 04:16 م
توقيع اتفاقية تعاون بين مدينتى شرم الشيخ و هيراكليون بجزيرة كريت لتنشيط السياحة جانب من توقيع الاتفاقية
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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وقع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، اتفاقية للتعاون والتآخي وتبادل الخبرات في العمل السياحى المشترك، ما بين مدينتي شرم الشيخ المصرية و مدينة هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية.
 
جاء ذلك في إطار الجولات المكوكية التي يقوم بها من أجل تنشيط السياحة وفتح أسواق أوروبية جديدة واعدة وبعد يومين من توقيع اتفاقية للتآخي ما بين مدينتي دهب المصرية ومدينة خرسي خوس (دهب القبرصية).
 
و قام بالتوقيع من الجانب اليوناني فاسيليس لامبرينوس عمدة مدينة هيراكليون وذلك في حضور السفير عمر عامر السفير المصري باليونان والأسقف كنوسو ميثوديوس فيرندا كيس نائب رئيس أساقفة هيراكليون، وبحضور عدد من رجال الأعمال المصريين واليونانيين.
 
 كما تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.
 
والتقى محافظ جنوب سيناء بعدد من وسائل الإعلام اليونانية أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتآخى مع عدد من المدن السياحية العالمية بقارتى آسيا وأفريقيا بهدف زيادة التبادل السياحي والثقافي والرياضي وزيادة تنوع الأسواق السياحية الواعدة.
 
جانب من توقيع الاتفاقية (1)
جانب من توقيع الاتفاقية (1)

جانب من توقيع الاتفاقية (6)
جانب من توقيع الاتفاقية (6)

جانب من توقيع الاتفاقية (5)
جانب من توقيع الاتفاقية (5)

جانب من توقيع الاتفاقية (4)
جانب من توقيع الاتفاقية (4)

جانب من توقيع الاتفاقية (3)
جانب من توقيع الاتفاقية (3)

جانب من توقيع الاتفاقية (2)
جانب من توقيع الاتفاقية (2)

 


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