اتفاقية تآخى بين مدينة دهب وبولس خرسيخوس القبرصية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بالتوقيع على اتفاقية تآخى ما بين مدينة دهب المصرية ومدينة بولس خرسيخوس القبرصية، ووقع من الجانب القبرصى يوتس باباخريستوفى عمدة المدينة.

تأتى تلك الاتفاقية، تتويجا لزيارة محافظ جنوب سيناء التى يجريها لدولة قبرص، ولقائه بكبار المسئولين عن تنشيط الحركة السياحية ورجال الأعمال القبارصة.

اسم مدينة خرسيخوس يعنى دهب باللغة اليونانيه، وتم التوقيع بحضور بعض عمداء المدن المجاورة واعضاء البرلمان القبرصي، و نائب وزير السياحة القبرصي، والسفير المصري لدى قبرص عمرو حمزه، ومبعوث الحكومة القبرصية وعدد من رجال الأعمال المصريين، كما تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين الجانبين.