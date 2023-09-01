ترامب يدفع بالبراءة في قضية إلغاء انتخابات 2020 ويطالب بـ "محاكمة منفردة"

كتبت: نهال أبو السعود

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، في مستند رفع إلى المحكمة وتخلى فيه عن المثول أمامها في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل.

وفقا لشبكة سي إن إن، بعد ساعات من دفع الرئيس الأمريكي السابق بالبراءة في قضية التدخل في إنتخابات جورجيا، قدم ترامب طلبا لفصل قضيته عن المتهمين الاخرين الذين طلبوا محاكمة سريعة ومحاكمته منفردا.

وتأتي هذه التحركات بعد أن حدد القاضي الأسبوع الماضي موعدًا لمحاكمة المتهم المشارك كينيث تشيسيبرو، الذي طلب محاكمة سريعة، في 23 أكتوبر، مما دفع المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، إلى تكرار رغبتها في محاكمة جميع المتهمين التسعة عشر في القضية معا

وفي الملف المقدم أمس، قال محامي ترامب، ستيف سادو، إنه لن يكون لديه الوقت الكافي للتحضير للقضية بحلول 23 أكتوبر، وجاء في الأوراق الرسمية: " الحاجة إلى أقل من شهرين من الوقت فقط للتحضير للدفاع عن لائحة إتهام مكونة من 98 صفحة، وتوجيه الاتهام إلى 19 متهمًا، مع 41 تهمة مختلفة بما في ذلك تهم التآمر بموجب قانون RICO و 161 قانون علني غير منطقية"

وحدد قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، يوم الاثنين، موعدًا هو 6 سبتمبر لاستدعاء جميع المتهمين التسعة عشر بالتهم الموجهة إليهم وتقديم دفوعهم في القضية، ووجهت إتهامات للرئيس السابق والمتهمين الثمانية عشر الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر في لائحة اتهام واسعة بالابتزاز لمحاولات مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا وقال ترامب إن أفعاله لم تكن غير قانونية وإن التحقيق له دوافع سياسية.