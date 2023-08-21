قانون "Rico".. أعُد فى السبعينيات لمحاكمة المافيا ويهدد ترامب بـ20 سنة سجنا

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مجموعة من الاتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة "RICO"، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.

اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الامريكي بـ "جريمة منظمة"، ويعتبر الخبراء القانونيون أن الاتهام الأخير وهو الرابع في لوائح الاتهام الموجهة لترامب هو الأخطر.

ما هو قانون "RICO

"؟

وفقا لوكالة رويترز، أقر المشرعون في الولايات المتحدة قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف بـ"ريكو"، وهو أحد القوانين الفيدرالية، ويجري العمل به في غالبية الولايات، والذي يستهدف في الأساس محاربة العصابات، عام 1970.

يواجه المدعى عليهم الذين تثبت إدانتهم بتهم جورجيا RICO ما بين خمس و 20 عامًا في السجن ، وبينما القانون الفيدرالي لديه نفس الحد الأقصى ، فإنه لا يوجد لديه حد أدنى.

كيف يتم تطبيق ريكو ؟

تم توسيع نطاق تطبيق RICO ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من النشاط الإجرامي المنظم وطبق المدعون القانون على جميع أنواع الجماعات التي يصفونها بأنها "مؤسسات" إجرامية ، بما في ذلك بنوك وول ستريت والتجار المنخرطين في التلاعب بالسوق.

واستخدم المدعي العام لمقاطعة فولتون ، فاني ويليس ، وهى ديمقراطية وجهت التهم ضد ترامب ، القانون لمقاضاة أكثر من عشرين معلمًا في أتلانتا بزعم التآمر للغش في درجات الاختبارات الموحدة في عام 2014 وقال محامو المدرسين إن ويليس تجاوز الحد من خلال اعتبار نظام المدارس العامة في أتلانتا "مشروعًا إجراميًا" ، لكن الإدانات توقفت عند الاستئناف.

لماذا يستخدم المحققون ريكو؟

تم تصميم RICO في الأصل كأداة لملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في الشركات الصدفية وترك العمل القذر لأتباعهم.

لا يشترط القانون على وكلاء النيابة إثبات أن المتهمين متورطون بشكل مباشر في نشاط إجرامي ، فقط أنهم كانوا جزءًا من منظمة أكبر قامت بذلك وهذا يعني أن المدعين لن يضطروا بالضرورة إلى إثبات أن ترامب قد انتهك القانون شخصيًا ، لكن عن علم بالتنسيق مع الآخرين الذين فعلوا ذلك.

ما هي مخاطر استخدام ريكو؟

قضايا RICO بطبيعتها أكثر تعقيدًا لأنه يجب على المدعين العامين إثبات وجود مشروع إجرامي أولاً.

يذكر أن لائحة الاتهام الخاصة بترامب تحدد 18 متهماً إضافياً ، من بينهم محامي ترامب السابق رودي جولياني ، ورئيس موظفيه السابق مارك ميدوز والمحامي جون إيستمان.

سيحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب والمتهمين معه عملوا معًا لتحقيق هدف جنائي مشترك ، وهو ليس دائمًا واضحًا مثل إثبات جريمة RICO الأساسية.