"الحج السعودية" تضع حزمة إرشادات للعمرة فى الموسم الجديد.. إنفو جراف

إيمان حنا

منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، فى يوليو الماضى، لموسم العمرة للعام الهجرى الجديد، وهناك حزمة من الإرشادات والتعليمات تحرص الوزارة على إيصالها للمعتمرين لأداء مناسكهم بيسر وأمان .

فإذا كنت معتمر فعليك الالتزام بهذه التعليمات ..







ـ استخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة الشريفة قبل الوصول.

ـ عناصر التوثيق جميعها عبر الموقع الإلكترونى .

ـ التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدمة قبل الدفع.

ـ يُمنع إدخال الأمتعة لمصليات المسجد النبوى أو ساحاته.

ـ تحفظ الأمتعة فى الأمانات الخارجية للحرمين.

ـ تجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير بمسارات الطواف فى الدخول والخروج.

ـ تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة.

ـ أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد الحرام.

ـ عند استخدام قطار الحرمين يجب التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

ـ للتواصل مع المشايخ أو أى استفسار يمكنك استخدام الروبوت التوجيهي الذكي بالحرم.