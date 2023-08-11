إمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية والسديس يؤم المصلين بدلا منه.. فيديو

كتبت ـ إيمان حنا

تقدم الشيخ عبد الرحمن السديس ليؤم المصلين عقب تعرض الشيخ ماهر المعيقلى إمام وخطيب المسجد الحرام لوعكة صحية مفاجئة لم يستطع على أثرها إتمام الصلاة.

وأوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً لما حدث اليوم الجمعة، حول ما ألم بإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وفق الموقع الرسمى لرئاسة الحرمين.





وأدى الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدلا منه، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.