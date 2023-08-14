خدمات الذكاء الاصطناعى داخل الحرم المكى.. للمعتمرين والزائرين (إنفوجراف)

إيمان حنا

يؤدى ملايين المسلمين مناسك العمرة، فى موسمها الجديد والذى انطلق فى يوليو الماضى، الحج كل عام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التى تهدف لمساعدة المعتمر على أداء المناسك فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد يستخدم الذكاء الاصطناعى لراحة قاصدى المسجد الحرم .

وهذه أبرز الخدمات التى يجدها المعتمر والزائر داخل الحرم المكى..

ـ الرد على استفسارات المعتمرين باستخدام الروبوت الذكي

ـ التوجيه بكيفية أداء المناسك

ـ الترجمة الفورية للخطبة لعدة لغات

ـ التواصل مع المشايخ عن بعد

ـ روبوت توجيهى يعمل بـ"واى فاى" ينقل للمصلين كافة البيانات

ـ "روبوت التعقيم" الذي يعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام

ـ روبوتات تعريفية تقدم شرحا عن الكعبة المشرفة

ـ توفير منصة إلكترونية تحوى الخدمات الرقمية لقاصدي الحرم

ـ عدد من التطبيقات الرقمية كتطبيق لوامع الأذكار الجامع للأذكار والأدعية

ـ روبوت توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام