إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق العلمين - وادى النطرون.. بالأسماء

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص من محافظة الجيزة بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ، اليوم الجمعة، عند الكيلو 59 على طريق العلمين – وادي النطرون، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى العلمين للعلاج.

دخل مستشفى العلمين النموذجي، المصابين فى الحادث، وهم وليد سعد سيد " 27 سنة " من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد رمضان صابر " 23 سنة " من الجيزة، مصاب بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وفارس محمد شكل " 43 سنة " الجيزة، مصاب بجرح قطعي بالساق اليمني واليد اليمنى، وزايد حماده السيد "33 سنة" من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وحماده زايد حمادة "10 سنوات" من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتم رفع آثار الحادث، وعادت حركة المرور على الطريق بشكل طبيعي.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.