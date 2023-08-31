مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بمطروح.. بالأسماء

لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، جميعهم من أسرة واحدة من محافظة القاهرة، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم الخميس، عند الكيلو 15 شرقي مدينة مطروح، على طريق مطروح - الإسكندرية، وتم نقل الجثتين والمصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى مطروح العام.

دخل مستشفى مطروح العام، زينهم عبد المعز الراوي " 53 سنة " من القاهرة ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأسماء حسين محمد محمد " 23 سنة " من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى زينهم عبد المعز " 25 سنة " من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد زينهم عبد المعز " 14 سنة " من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى، يونس مصطفى زينهم سنة واحدة من القاهرة، وصول جثة هامدة، وهدي محروس مصطفى 49 سنة من القاهرة، وصول جثة هامدة، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 15 شرقي مدينة مرسى مطروح.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ اللازم نحو التصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما، وتم رفع آثار الحادث، وعادة حركة المرور على الطريق بشكل طبيعي

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.