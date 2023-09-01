أخبار مصر.. انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس مساء اليوم لمدة 12 ساعة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس، مصر الجديدة، ومدينة نصر، والحي العاشر)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح غدًا السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الحكومة تنفى إصدار قرار بتجميد حركة الطيران فى مطار العاصمة الدولى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، موضحةً أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

التضامن: مضاعفة الدعم النقدى لأهالى شمال سيناء ليشمل 36 ألف أسرة

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة لمحافظة شمال سيناء، استهلتها بلقاء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى ديوان عام المحافظة، وعقب ذلك توجهت إلى منطقة الشيخ زويد، لتفقد المساكن الجارى رفع كفاءتها، ولتهيئتها لسكن آمن كريم للأسر، ومتوقع الانتهاء من تلك العمليات فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى.

وفى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لأهالى الشيخ زويد، أعلنت القباج قرارا بمضاعفة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة لسد الاحتياجات الأساسية فى المرحلة الحالية، خاصة مع دخول المدارس وتماشياً مع مرحلة عودة الأسر للمنطقة بعد فترات غياب واحتياجها للدعم والاستقرار فى الوقت الحالى.

موعد أول أيام شهر ربيع الأول فلكيا والمولد النبوى الشريف.. معهد الفلك يوضح

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت 16 سبتمبر وعدته أيضا 30 يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، يكون المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023 .

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

اتحاد الكرة يتفق مع بيريرا على إقامة مباريات القمة بحكام مصريين فى الموسم الجديد

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اسناد مباريات القمة بين الأهلى والزمالك وجميع المواجهات الكبرى فى الموسم الجديد سواء فى الدورى أو كأس مصر إلى حكام مصريين، على أن يتم غلق الباب تماما أمام فكرة استقدام حكام أجانب.

ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

يورجن كلوب: محمد صلاح باقٍ فى ليفربول

أكد الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول من جديد، بقاء النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز، وسط التكهنات التى تحيط بمستقبله والتقارير التى ربطته بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودى.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة أستون فيلا: "موقفنا تجاه محمد صلاح ثابت ولا يوجد شك حوله.. اللاعب لن يباع هذا الصيف".

وأضاف: "محمد صلاح؟ لا أعلم عن وصول عرض رسمى وموقف ليفربول لم يتغيّر".

يذكر أن آخر الأنباء الواردة من إنجلترا، أن المتوقع أن يرفع الاتحاد عرضه من 150 مليون يورو إلى 200 مليون يورو فى آخر أيام سوق الانتقالات، من أجل إقناع الريدز بالموافقة على العرض.