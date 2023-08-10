اليوم السابع
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الانتهاء من إصلاح خط مياه بشارع عبد الحميد بدوى وعودة الخدمة للمناطق المتأثرة

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:14 م
الانتهاء من إصلاح خط مياه بشارع عبد الحميد بدوى وعودة الخدمة للمناطق المتأثرة عودة المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه تدريجيا لمناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ). 
 
وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة أنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق التى تأثرت نتيجة كسر الخط .
 
انتقل على الفور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لصحى و المهندس مصطفى الشيمى - رئيس شركة مياه الشرب القاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح ، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.
 
 

مياه الشرب

انقطاع المياه

القاهرة



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