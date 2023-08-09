فرنسا تعانى بسبب اكتظاظ السجون.. ونصيب السجين متر مربع واحد فى الزنزانة

وكالات

فرنسا سجلت رقما قياسيا جديدا، فى يوليو الماضي، إثر الزيادة الكبير فى أعداد المساجين، حيث وصل إلى 73699 سجينا بحسب إحصاءات وزارة العدل، إلا أن العدد الكبير ليس فقط مرشح للزيادة، وإنما أيضا سوف يترتب عليه أرقام جديدة ترتبط بكثافة الحجز داخل السجون.

فبحسب تقرير منشور على موقع "فرانس 24"، لا يمكن للسجون الفرنسية أن تأوي أكثر من 60666 نزيل. لكن مع تجازوها لهذا العدد، ارتفعت نسبة كثافة الحجز في السجون إلى 122.8 بالمئة مقابل 118.7 بالمئة في 2022. بل وفي بعض المناطق،على غرار مدينة بربنيون (جنوب شرق فرنسا)، تجاوزت نسبة الكثافة 200 بالمئة لتصل إلى 212 بالمئة.

ففي بعض السجون مثلا، يمكن أن يتقاسم "ثلاثة سجناء زنزانة واحدة وصغيرة جدا لا تتجاوز المساحة المخصصة للتنقل فيها 4 أمتار مربعة. أي ما يمثل 1.2 متر مربع لشخص واحد، مع العلم أن السجناء يقضون ما بين 20 إلى 21 ساعة يوميا داخل الزنزانة" تقول دومنيك سيمونيه.