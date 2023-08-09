فرنسا تعانى بسبب اكتظاظ السجون.. ونصيب السجين متر مربع واحد فى الزنزانة

فرنسا سجلت رقما قياسيا جديدا، فى يوليو الماضي، إثر الزيادة الكبير فى أعداد المساجين، حيث وصل إلى 73699 سجينا بحسب إحصاءات وزارة العدل، إلا أن العدد الكبير ليس فقط مرشح للزيادة، وإنما أيضا سوف يترتب عليه أرقام جديدة ترتبط بكثافة الحجز داخل السجون.
فبحسب تقرير منشور على موقع "فرانس 24"، لا يمكن للسجون الفرنسية أن تأوي أكثر من 60666 نزيل. لكن مع تجازوها لهذا العدد، ارتفعت نسبة كثافة الحجز في السجون إلى 122.8 بالمئة مقابل 118.7 بالمئة في 2022. بل وفي بعض المناطق،على غرار مدينة بربنيون (جنوب شرق فرنسا)، تجاوزت نسبة الكثافة 200 بالمئة لتصل إلى 212 بالمئة.
من جهتها، أكدت وزارة العدل الفرنسية، أن 2478 معتقلا ينامون على أفرشة على الأرض.
وجدير بالذكر أن الاحصائيات التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا لا تشمل بعد كل الأحكام بالسجن التي صدرت في هذا السياق. وقد بلغ عدد الأحكام حسب وزير العدل إيريك دوبون-موريتي 1278 بينهم 1055 حكما بالسجن النافذ.
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