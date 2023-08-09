اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 02:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها بالتعاملات المسائية ليسجل 17240 جنيها

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:51 م
سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها بالتعاملات المسائية ليسجل 17240 جنيها الجنيه الذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية 40 جنيها على خلفية هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو المكون لسعر الجنيه الذهب 5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17240 جنيها مقابل 17280 جنيها.

ويعد الجنيه الذهب أحد أكثر المنتجات طلبا فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية، وشهد الطلب على الجنيه الذهب قفزات متكررة فى النصف الأول من 2023 وسط إقبال كبير لشرائه.

الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21 بحيث إذا أردت أن تحسب سعر الجنيه الذهب فإنك تقوم بالعملية الحسابية التالية، حاصل ضرب سعر جرام الذهب عيار 21 فى الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب تكون النتيجة سعر الجنيه الذهب بدون رسوم أو مصنعية.

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، والذي سجل تراجعا مستوى 2155 جنيها للجرام من عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في الوقت نفسه شهد الطلب على الذهب ثباتًا في حجم المبيعات، وسط هدوء في سعر الصرف مما انعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.


أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1847 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 2463 جنيها.
 
الجنيه الذهب 17240 جنيها.

الذهب عالميًا

تحاول أسعار الذهب التعافي من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث تراجع الدولار وعوائد السندات قبل يوم من إصدار بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي قد تساعد على إظهار مسار الفائدة القادم من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
 
ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1927 دولارا للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال جلسة الأمس بنسبة 0.6% لتسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 1922 دولارا للأونصة.

 


الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب

اسعار الجنيه الذهب



الموضوعات المتعلقة

سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 17280 جنيها بدون رسوم ومصنعية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:00 ص

الذهب في البورصة العالمية.. المعدن يقع تحت ضغط ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية.. الأونصة تنخفض دون 1930 دولارا وتتحرك 0.2% بتعاملات اليوم.. الأصفر بمصر يواصل استقراره عند 2160 جنيها للجرام لعيار 21

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:00 م

الذهب يفشل فى لعب دور الملاذ الآمن بالبورصة أمس.. اعرف ماذا حدث؟

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 05:29 م

أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:20 م

أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة