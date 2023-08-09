سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها بالتعاملات المسائية ليسجل 17240 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تراجع سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية 40 جنيها على خلفية هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو المكون لسعر الجنيه الذهب 5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17240 جنيها مقابل 17280 جنيها.

ويعد الجنيه الذهب أحد أكثر المنتجات طلبا فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية، وشهد الطلب على الجنيه الذهب قفزات متكررة فى النصف الأول من 2023 وسط إقبال كبير لشرائه.

الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21 بحيث إذا أردت أن تحسب سعر الجنيه الذهب فإنك تقوم بالعملية الحسابية التالية، حاصل ضرب سعر جرام الذهب عيار 21 فى الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب تكون النتيجة سعر الجنيه الذهب بدون رسوم أو مصنعية.

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، والذي سجل تراجعا مستوى 2155 جنيها للجرام من عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في الوقت نفسه شهد الطلب على الذهب ثباتًا في حجم المبيعات، وسط هدوء في سعر الصرف مما انعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها.



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