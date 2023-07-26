اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر جرام الذهب الآن فى مصر بتعاملات الأربعاء 26 يوليو 2023

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:30 م
سعر جرام الذهب الآن فى مصر بتعاملات الأربعاء 26 يوليو 2023 ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء والذي يسجل استقرار ملحوظ بعد انخفاض امس بحوالي 10 جنيهات وبلغ الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيه.
 
عيار 24 يسجل 2463 جنيه.
 
الجنيه الذهب 17240 جنيه 

انخفاض سعر الجنيه الذهب 

وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر من 18400 جنيها مطلع الشهر الجاري إلي مستوي 17280 جنيها بإجمالي هبوط 1120 جنيها للجرام وسط استمرار انخفاض أسعار الذهب في مصر من 2300 إلي 2155 جنيها منذ مطلع هذا الشهر 
 
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في سوق الذهب وقفزت أسعار الجنيه الذهب خلال الربع الأول من 2023 بصورة غير مسبوقة

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة