سعر جرام الذهب الآن فى مصر بتعاملات الأربعاء 26 يوليو 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء والذي يسجل استقرار ملحوظ بعد انخفاض امس بحوالي 10 جنيهات وبلغ الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيه.

عيار 24 يسجل 2463 جنيه.

الجنيه الذهب 17240 جنيه



انخفاض سعر الجنيه الذهب وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر من 18400 جنيها مطلع الشهر الجاري إلي مستوي 17280 جنيها بإجمالي هبوط 1120 جنيها للجرام وسط استمرار انخفاض أسعار الذهب في مصر من 2300 إلي 2155 جنيها منذ مطلع هذا الشهر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في سوق الذهب وقفزت أسعار الجنيه الذهب خلال الربع الأول من 2023 بصورة غير مسبوقة