سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 17280 جنيها بدون رسوم ومصنعية

كتب - إسلام سعيد

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس تسجيل مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، وتبلغ سعر مصنعية الجرام فى الجنيه الذهب 55 إلى 60 جنيها بحسب الشركة المنتجة ووفق كونة بغلاف أم بدون غلاف.

يعد الجنيه الذهب أحد أكثر المنتجات طلبا فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية، وشهد الطلب على الجنيه الذهب قفزات متكررة فى النصف الأول من 2023 وسط إقبال كبير لشرائه.

الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21 بحيث إذا أردت أن تحسب سعر الجنيه الذهب فإنك تقوم بالعملية الحسابية التالية، حاصل ضرب سعر جرام الذهب عيار 21 فى الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب تكون النتيجة سعر الجنيه الذهب بدون رسوم أو مصنعية.