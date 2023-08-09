أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في مصر عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الأربعاء، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر مع زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21 يسجل 2150 جنيها

عيار 18 يسجل 1842 جنيها

عيار 24 يسجل 2460 جنيها

الجنيه الذهب 17200 جنيها

توقعات الفائدة تؤثر على الذهب

تزايدت التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يختبر ركود اقتصادي خلال عام 2023 كما كان متوقع من قبل، وذلك بعد البيانات القوية التي صدرت عن النمو وعن قطاع العمالة، وبالتالي زادت التوقعات أن الاقتصاد قد يشهد هبوط معتدل، أو تأخر الركود الاقتصادي لعام 2024.

البعض يرى أن رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 يجلب الركود الاقتصادي لا محالة، ولكن قد يتأخر بعض الشيء مع استمرار قطاع العمالة في دعم الاقتصاد ومعدلات إنفاق المستهلكين لفترة أطول من الوقت.

هذه التوقعات تؤثر على مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسط كون الركود الاقتصادي يعد أمر إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب التي تلعب دور الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود في النمو الاقتصادي.

ومع تراجع فرص ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام أصبحت توقعات الذهب حيادية أكثر خلال المتبقي من العام، خاصة أن الحافز المتبقي لدعم ارتفاع الذهب هو انهاء البنك الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة بشكل صريح، وهو الأمر الذي يعمل الفيدرالي الأمريكي على عدم إيصاله للأسواق بشكل واضح حتى الآن ويتمسك البنك باعتماده على البيانات الاقتصادية الأمر الذي يقلل من فرص ارتفاع الذهب.