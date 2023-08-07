نقص السكر في الدم عند حديثي الولادة.. تعرف على الأسباب وعوامل الخطر

كتب – حسام الشقويرى

يحصل الأطفال على الجلوكوز من أمهاتهم عبر المشيمة قبل ولادتهم وبعد الولادة، فإن مصادر الجلوكوز لديهم هي حليب الثدي، وينتج الجلوكوز أيضًا في الكبد، وقد ينخفض ​​سكر الدم إذا كان الطفل غير قادر على تناول ما يكفي من الطعام، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

وتشمل الأسباب الأخرى لانخفاض نسبة السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة عدم إنتاج الطفل ما يكفي من الجلوكوز ، أو استخدام الكثير من الجلوكوز ، أو إفراز الكثير من الأنسولين (هرمون يسحب الجلوكوز من الدم)، ويعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من عوامل خطر معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة.

عوامل الخطر

ارتفاع ضغط الدم عند الأم (ارتفاع ضغط الدم)

ولد الطفل في وقت مبكر جدا

عدوى الأمهات أو الأطفال حديثي الولادة

يحتاج الطفل إلى الأكسجين بعد الولادة

أم مصابة بداء السكري

نمو بطيء للجنين أثناء وجوده في الرحم

الوزن عند الولادة مرتفع أو منخفض

ويحدث نقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة عندما يكون مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم عند حديثي الولادة منخفضًا جدًا. الجلوكوز هو مصدر الوقود الرئيسي للجسم والدماغ. عند حديثي الولادة ، يكون لانخفاض نسبة السكر في الدم أسباب عديدة، ويمكن أن يسبب أيضًا مشاكل ، بما في ذلك مشاكل التنفس والتغذية.

ويؤثر نقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة على ما يصل إلى 4 حالات لكل 1000 ولادة كاملة وفقًا لبعض الدراسات، ويرتبط عادةً بعوامل الخطر، بما في ذلك صحة الأم والطفل، وحجم الطفل، وعمر الحمل عند الولادة (عدد أسابيع الحمل عند ولادة الطفل)، في الواقع، يمكن أن تصل نسبة الإصابة بحديثي الولادة المعرضين لمخاطر عالية إلى 30 %.