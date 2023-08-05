ما مقدمات مرض السكري ومتى تتحول لمرض السكر المزمن؟

كتبت فاطمة خليل

مقدمات السكري هي حالة تعني أن مستويات الجلوكوز في الدم لديك مرتفعة، ولكنها ليست مرتفعة إلى الحد الذي يمكن أن يتم تشخيصك فيه بمرض السكري، وعادة ما تكون مقدمات السكري نتيجة لمقاومة الأنسولين المزمنة ، ومع صيام مستويات الجلوكوز في الدم بين 100-125 مجم / ديسيلتر، بحسب موقع diabetes من هم الأكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري؟ بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بمقدمات السكري ، هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.



اطلب من طبيبك إجراء اختبار الجلوكوز ، إذا كان لديك أي من عوامل الخطر التالية وتشعر أنك قد تصاب بمقدمات السكري:

لديك قريب مباشر مصاب بداء السكري من النوع 2 (الأخ أو أحد الوالدين)

عمرك 45 سنة أو أكبر

كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض (PCOS).

لديك متلازمة كوشينج

كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم

أصبت سابقًا بسكري الحمل أثناء الحمل

إذا كنت تتناول المنشطات لحالة صحية ، أو إذا كنت تتناول بعض الأدوية المضادة للذهان أو أدوية فيروس نقص المناعة البشرية

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التحكم في عوامل الخطر التالية ، وقادرة على تعديلها لتقليل خطر الإصابة بمقدمات السكري

كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

أنت تأكل نظامًا غذائيًا سيئًا ، مليئًا بالدهون المشبعة والسكريات المضافة

أنت تعيش نمط حياة خامل ولا تمارس الرياضة بانتظام

كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول ، ولا يتم التحكم فيهما بشكل جيد

كنت تعاني من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مزيج من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وقياس الخصر الكبير

أنت تدخن السجائر هل يمكن منع تحول مقدمات السكري الى مرض السكر ؟ نعم! قبل أن تتطور مقدمات السكري إلى داء السكري من النوع 2 ، يمكن عكسه تمامًا.

تتضمن بعض التغييرات الإضافية في نمط الحياة التي يمكن أن تعكس مقدمات السكري ما يلي:

استبدل المشروبات المحلاة بالسكر بالمياه

امتنع عن تناول الكربوهيدرات المعالجة والأطعمة المضاف إليها السكر

تناول نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، مع الكثير من الفواكه والخضراوات

قلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام

زيادة تناول البروتين في جميع الوجبات

استعن بمساعدة اختصاصي تغذية لتعديل نظامك الغذائي بشكل أفضل وللحصول على أفكار لوجبات صحية

احصل على قسط كافٍ من النوم (بين 7-9 ساعات لمعظم الناس)

تناول جميع الأدوية على النحو الموصوف

اختبر نسبة السكر في الدم بشكل متكرر باستخدام جهاز قياس السكر في المنزل

إدارة أي حالات صحية أخرى لديك ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول)

إذا كنت تدخن السجائر ، فأقلع عن ذلك

تحكم في مستويات التوتر لديك بالتنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات

اطلب الدعم من العائلة أو الأصدقاء أو مجموعة الدعم

حافظ على وزن صحي ، واخسر أي وزن زائد